Michelle Hunziker spegne 42 candeline, guarda la festa

Le rose rosse non mancano mai. Nel giorno del compleanno della moglie, Trussardi fa incetta di fiori freschi e la sbalordisce con mazzi sempre più grandi. Non stanno nelle mani e nemmeno nei vasi, ma comunicano amore e passione alle stelle. Per i 42 anni la presentatrice ha festeggiato il compleanno in un noto ristorante, a tavola con gli amici più cari. La figlia Aurora ha fatto foto e filmati, tra cui quello della torta. La Hunziker ha regalato un simpatico siparietto con tanto di balletto davanti alle candele scoppiettanti.