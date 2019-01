Michelle Hunziker posa sexy al mare... a 15 anni

Un bikini improvvisato, fatto strappando un lenzuolo della nonna. Nasce così il primo servizio fotografico in due pezzi sulla spiaggia per Michelle Hunziker. Aveva 15 anni ed era ospite in Sicilia da parenti. Era la sua prima volta nel Belpaese e la prima posa da modella. Ignara del fatto che questo sarebbe diventato il suo Paese e che da qui avrebbe cominciato la sua carriera.

Una sensualità disarmante, uno sguardo innocente, un fisico già al top. Michelle Hunziker posta due scatti ritrovati nel cassetto di mamma Ineke e scrive: “Stavo giocando a fare la “modella” e per essere più “cool” strappai un vecchio lenzuolo di Nonna Nella (ero ospite a casa sua)... che subito dopo mi sgridò tantissimo in siciliano e mi disse:”ma chi stai faciennù ???” No vabbè...quanto ci credevo? Quella fu la vacanza in cui mi innamorai perdutamente di questo paese”.