Sfilata casalinga per la Hunziker: sotto l'albero è molto sexy

E che dire dell'abito rosso monospalla terribilmente sensuale? E poi c'è il rosso dallo spacco inguinale che sembra scoprire le intimità, ma il video social è tanto rapido che lascia tempo solo per l'immaginazione. Poi c'è lo stile bon-ton e quello "milleluci" che mette in risalto il décolleté. Insomma, ce n'è per tutti i gusti e la sfilata social incanta...