Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, cenetta romantica per l'anniversario di nozze

Rose rosse in camerino e rose rosse al ristorante per Michelle Hunziker che ha festeggiato con Tomaso Trussardi quattro anni di matrimonio. Per la coppia una cenetta romantica con luci soffuse, buon cibo e una torta per celebrare il loro amore. Poche ore prima la conduttrice si è dedicata a una festa decisamente più animata per il compleanno della figlia Sole, che ha spento 5 candeline.