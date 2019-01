Bianca Atzei, guarda il tattoo sul lato B

Che Bianca Atzei abbia una vera passione per i tatuaggi lo sapevamo già, ma stavolta lascia tutti a bocca aperta. Non è tanto il disegno, un pugnale, a stupire, quanto la posizione: la cantante sceglie il suo lato B come "tela" per il disegno, e lo mostra con uno scatto social decisamente hot. "Il pugnale per 'tagliare via' e per tutti i sacrifici che ognuno di noi deve fare per raggiungere un obiettivo", spiega.