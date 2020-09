la settimana delle stelle

L’addio nubilato di Elettra Lamborghini ha elettrizzato il gossip della prima settimana di settembre, mentre Alessio Boni ha catalizzato l’attenzione dei flash a Venezia presentandosi sul red carpet con il figlioletto sul passeggino. E poi la sfilata di Ignazio Moser al Lido e quella con Cecilia Rodriguez per le vie di Milano, segno di una riappacificazione tra i due che erano “scoppiati” ad agosto. E poi le effusioni in barca della Boschi con Berruti, le coccole di Argentero alla figlia e il tattoo di Belen col neofidanzato. Ecco cosa ti sei perso in sette giorni di gossip…