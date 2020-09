Alessio Boni sul red carpet col passeggino Tgcom24 1 di 22 IPA 2 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 10 di 22 IPA 11 di 22 IPA 12 di 22 IPA 13 di 22 IPA 14 di 22 IPA 15 di 22 IPA 16 di 22 IPA 17 di 22 IPA 18 di 22 IPA 19 di 22 IPA 20 di 22 IPA 21 di 22 IPA 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il primogenito della coppia è nato in pieno lockdown, quando la città di Alessio, Bergamo, era piegata dal dolore. Boni ha raccontato di aver vissuto una quarantena fuori dal comune: dal bollettino tragico dei morti per Covid ai sorrisi felici del piccolo Lorenzo. Era in sala parto e ha tagliato il cordone ombelicale. Quel figlio lo sognava da anni e ora che Lorenzo è con lui non lo molla nemmeno il tempo di un red carpet.

Leggi anche>Alessio Boni e Nina Verdelli sono diventati genitori

Con la Verdelli la passione è incredibile. Come lo stesso Boni aveva raccontato tempo fa in un’intervista: “Io e lei ci siamo trovati. Siamo come due musicisti che suonano lo stesso spartito”. E la differenza d’età tra i due non conta proprio. Lui ha 53 anni, lei circa 20 meno, ma Alessio giura: “Tra i due la più vecchia è Nina. È infatti più saggia e paziente di me”.

Ti potrebbe interessare: