la settimana delle stelle

Voglia di libertà e fuga per le vip in questa settimana di giugno: dai “balconi” scoperti ai lati B incorniciati. E poi Claudia Romani da Miami ha regalato siparietti bollenti in bikini, i politici si sono dedicati alla fase relax con le rispettive compagne, Elettra Lamborghini ha deliziato i follower con le prove d’abito bianco e Ilary Blasi ha pubblicato le chat private con Totti. Guarda tutto quello che ti sei perso in sette giorni di gossip…