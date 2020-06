Fuori tutte, le vip mostrano i “balconi” più belli Tgcom24 1 di 23 Instagram 2 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 Instagram 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

La prova costume l’hanno superata tutte a pieni voti durante la quarantena davanti allo specchio di casa o sul balcone o in giardino. Una toccata e fuga al mare o in piscina se la sono concessa, ora per la routine quotidiana puntano sulla scollatura social.

Martina Stella dà in buongiorno ai follower in short e top attraverso il quale si scorgono parti di pelle nuda. Cecilia Capriotti non contiene più le sue forme prosperose ed è un’esplosione di sensualità, come pure Diletta Leotta ed Eleonora Boi.

Alessia Marcuzzi sfoggia camicie aperte e pose strategiche, Elisabetta Canalis e Michelle Hunziker sfoderano abiti sensazionali; Carolina Marconi fatica a tenere allacciata la giacca dalla quale fuoriesce il “balconcino”. Dayane Mello sceglie la biancheria che esalta le curve, Carolina Marcialis lascia scivolare la spallina della canotta. Ma non solo. Sfoglia la gallery e scopri tutti i “davanzali” vip…



