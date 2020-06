Estate col pancione, guarda quante cicogne vip in arrivo

Il pancione di Silvia Provvedi è agli sgoccioli: il countdown di una delle Donatella è già iniziato. Non vede l’ora di tenere tra le braccia la sua Nicole. Poco dopo sarà la volta di Giulia Montanarini alla sua prima gravidanza e in attesa di Alice. Entro fine estate arriveranno anche il maschietto di Alice Campello e Alvaro Morata e il primo bebè di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Ma non solo…

Dopo i fiocchi rosa di Alena Seredova (che ha partorito la terzogenita Vivienne Charlotte), quello di Cristina Marino (la primogenita avuta da Luca Argentero è la dolce Nina Speranza) e quello di Eleonora Daniele (ha dato alla luce a fine maggio Carlotta), arrivano altre femminucce tra le vip.

Silvia Provvedi ha già annunciato che la sua Nicole avrà due mamme. Giulia è pronta a condividere con la gemella la maternità e ad aiutarla con la bambina. Bimbe in vista anche in casa della modella Gigi Hadid e della politica Mara Carfagna. E poi arriverà una femminuccia anche per Vittorio Grigolo e Stefania Seimur (il tenore e la ballerina hanno annunciato in tv di aspettare una femmina) e per Edin Dzeko, che ha detto che a settembre sarà di nuovo papà di un’altra bambina.



Ma c’è anche una bella squadra di maschietti in arrivo. Fiocco azzurro in vista per Gaia Lucariello, in attesa del secondo figlio da Simone Inzaghi. Terzo figlio per Alice Campello e Alvaro Morata: l’influencer e il calciatore dopo una bellissima coppia di gemelli aspettano un altro maschietto pronti a formare una squadra di calcetto.

Sarà un fiocco a sorpresa quello di Eva Riccobono, in dolce attesa del secondo bebè dal marito. Primo figlio per Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi. Dopo l’annuncio social e i siparietti di coppia, i due non hanno ancora fatto sapere il sesso del loro primogenito. Michela Persico e Daniele Rugani diventeranno genitori entro la fine dell’estate, come pure Margareth Madè e Giuseppe Zeno. Cicogna in volo anche per l’ex calciatore Massimo Ambrosini.

