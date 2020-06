Elettra Lamborghini va in bianco: tutto pronto per le nozze

Per Elettra Lamborghini le nozze con Afrojack si avvicinano a grandi passi, e fervono i preparativi per il gran giorno. "Oggi andiamo a provare l'abito, provare il cibo e mille altre cose" dice la Twerking Queen nelle storie di Instagram, postando foto e video da Napoli dove dovrà scegliere menu e abito bianco. Nell'atelier ne prova alcuni facendosi consigliare da Enzo Miccio . Ed è proprio lui a condividere un filmato con la bella ereditiera in uno spumeggiante vestito da sposa che sottolinea le sue curve.

"Come una bomboniera" la prende in giro Miccio, mentre Elettra si pavoneggia in un vestito ingombrantissimo e pieno di balze di tulle. Una gonna così ampia e pomposa che può nascondere una persona... e infatti, in un video social, si vede Iconize, uno tra i suoi amici e fedeli consiglieri, che sbuca fuori proprio da lì sotto. Cambio d'abito e di stile: stavolta è l'influencer a riprendere la Lamborghini con un abito a sirena pieno di pizzi e trasparenze e con uno strascico da vera principessa. Tra un video e l'altro ci scappa anche l'incidente hot, con la futura sposa che appare nuda, per un istante, in un'inquadratura.

Con ogni probabilità, nessuno dei due abiti sarà quello che Elettra indosserà a settembre per le sue nozze. Quello che sappiamo è che le nozze con il dj olandese avranno come sfondo il magico scenario del lago di Garda. La cerimonia si terrà in una villa con vista panoramica. Il menù sarà raffinato e gustoso, come anticipano i piatti mostrati in foto su Instagram. Resta solo da capire quale sarà la mise con cui la Lamborghini deciderà di stupire gli ospiti e i fan...

