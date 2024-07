La settimana delle stelle del 13 luglio

Sono ancora i Ferragnez a tenere banco in questi giorni bollenti dell’estate da vip: Chiara ha trascorso qualche giorno a Maiorca, Fedez in Puglia è stato paparazzato mentre amoreggiava con la sua nuova fiamma. Poi lui è finito in ospedale e da lì ha attaccato l’ex moglie con frecciatine pungenti e lei è sparita dai social. Sono usciti allo scoperto Francesca Chillemi con Eugenio Grimaldi, Valentina Ferragni con seno al vento all’addio al nubilato dell’amica ed Eros Ramazzotti in piscina con il figlio di Aurora. Importanti rivelazioni da Mara Venier e Martina Stella, mentre Wanda Nara ha confermato la separazione da Mauro Icardi.