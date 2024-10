la settimana delle stelle

L'amore trionfa nella settimana di gossip, dalle nozze di Ilaria D'Amico e Gigi Buffon al weekend da genitori in libera uscita di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che hanno festeggiato ad Amsterdam i loro sette anni insieme. Valentina Vignali ha raccontato sui social il ritorno di fiamma con Fabio Stefanini e pure Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore pare siano sempre più vicini. Le buone notizie arrivano anche da Buckingham Palace, con l'annuncio della dolce attesa di Beatrice di York e Kate Middleton che è tornata al lavoro dopo la chemio. In ripresa anche Bianca Balti, che mostra la cicatrice dopo l'intervento per rimuovere il tumore.