Belen Rodriguez apre le porte della casa nuova ai fan

Il nuovo appartamento Belen Rodriguez lo ha visitato per la prima volta con Elio Lorenzoni, quando si vociferava che cercasse a casa con lui. Poi i due si sono lasciati e ora pareva a un passo dalla convivenza con Angelo Edoardo Galvano. Anche il nuovo (ex?) fidanzato non avrà il piacere di occupare l’attico per il momento. Pare che i due stiano attraversando una fase delicata del loro rapporto. Si mormora che lui abbia atteso sotto l’appartamento di Belen che lei gli aprisse la porta il giorno del suo compleanno. Invece Angelo non è stato invitato al party e pare stia cercando di riconquistarla.