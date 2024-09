Belen Rodriguez festeggia il compleanno e “butta via” Stefano De Martino

Il settimanale “Oggi” pubblica le immagini di alcuni cimeli pronti per essere buttati, sistemati sotto casa di Belen Rodriguez. Tra gli altri compare un quadro che ritrae la showgirl argentina insieme a Stefano De Martino. Chissà se Belen abbia voglia di sbarazzarsi dell’immagine oppure abbia in programma uno sgombero. Il quadro con i due ex si fa notare, ma come scrive “Oggi”: "Trasloco in vista oppure oggetti pronti per l'Amsa, la società che a Milano raccoglie i rifiuti?".