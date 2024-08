la settimana delle stelle

Naomi Campbell si è sposata con Mohammed Al Turki su un panfilo durante l’estate, Giulia De Lellis si è fidanzata con Tony Effe, Alice Campello e Alvaro Morata continuano a far parlare tra le disavventure di lei (le hanno rubato la valigia) e la nuova vita di lui (in hotel a Milano con la madre). Belen Rodriguez fa la misteriosa con Angelo Galvano, Fedez lancia un messaggio criptico a Chiara Ferragni. Ilary Blasi si gode gli ultimi giorni di vacanza in attesa di rivedere… Francesco Totti davanti al giudice del tribunale per il divorzio. E poi ci sono Diletta Leotta ed Elodie che sono rientrate a Milano e si allenano al parco sotto il sole cocente.