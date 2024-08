Fedez in Sardegna con i figli Leone e Vittoria è un padre dolcissimo. Con i due bambini si lascia andare alle coccole e li immortala nei momenti di tenerezza. Posta le foto dei due bambini, rigorosamente presi di spalle, accompagnati dalle parole della secondogenita: "Non è bello stare arrabbiati perché è bello stare felici". La bimba si rivolgeva al fratellone, ma in molti hanno visto nel post del rapper un messaggio a Chiara Ferragni. Del resto anche pochi giorni fa aveva scritto parole nostalgiche che sembravano rivolte alla ex moglie. Dopo un'estate da latin lover avrà capito che l'amore per la ex moglie non si è mai spento?