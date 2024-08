Fedez ha deciso di vivere la sua prima estate da single dopo la fine del suo matrimonio all'insegna della spensieratezza in amore. Quando non è con i figli Leone e Vittoria, che trascorrono parte delle vacanza con mamma Chiara Ferragni e parte con il papà, il rapper si fa beccare dai fotografi in dolce compagnia. Se prima c'era Garance Authié e poi è stata la volta di Sveva Magatti, ora le attenzioni di Federico Lucia sono tutte per la bella Luna Shirin Rasia. Al largo della costa sarda con un gruppo di amici, i due si lasciano andare alle effusioni. Si abbracciano, si baciano, si coccolano in un crescendo di passione.