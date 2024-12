la settimana delle stelle

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono innamoratissimi e il Natale lo hanno trascorso insieme a Bitonto con la famiglia di lei. Fedez invece è volato ai Caraibi con gli amici, per fuggire dal freddo e (forse) dai problemi. Anche Manuel Bortuzzo è andato a trascorrere qualche giorno al caldo: lui ha scelto le Seychelles per una vacanza romantica con la nuova fidanzata. Federica Pellegrini ha confidato alcuni segreti piccanti e Chiara Ferragni ha ringraziato il 2024 per gli insegnamenti: ecco cosa è successo nella settimana delle stelle.