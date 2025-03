la settimana delle stelle

E’ stata la settimana della rinascita per Chiara Ferragni: l’influencer è tornata sulle cover ed è tornata alle sfilate. Anche Giulia Salemi ha partecipato alla Milano Fashion Week in formissima a un mese dal parto, mentre Bebe Vio è uscita allo scoperto con la prima foto social di coppia con il fidanzato Gianmarco Viscio. Totti se la spassa in montagna con Noemi Bocchi e i figli, mentre Giacomo Giorgio viene pizzicato con la modella Victoria Stella, ex di Irama.