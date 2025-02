"10 giorni in modalità aereo in un vero e proprio paradiso", ha scritto Bebe Vio pubblicando una serie di scatti del suo viaggio con il fidanzato Gianmarco Viscio. La coppia ha trascorso alcuni giorni all’insegna del sole e del relax e la sportiva ha pubblicato la prima foto ufficiale con la sua dolce metà e altre immagini in cui appare veramente felice sulla spiaggia.