Francesco Totti si diverte sulla neve con Noemi, per lo stile... c'è tempo

Giorni di vacanza sulla neve per Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia ha trascorso qualche giorno a Ortisei, in Val Gardena, insieme alla figlia tredicenne di lei, Sofia, e al figlio di lui, Christian. Tutti insieme appassionatamente sugli sci come testimoniano le foto pubblicate in esclusiva sul numero di "Chi" di questa settimana. Anche Francesco, che quando ancora giocava non poteva inforcare gli sci per contratto, per il pericolo di infortunarsi. Una volta appesi gli scarpini al chiodo però Totti non ha perso tempo e già nel 2019 aveva preso lezioni.