Khloé ha spiegato che lei e Kim avevano accettato gli interventi affidandosi completamente ai professionisti incontrati in Corea del Sud, senza avere una piena consapevolezza di ciò a cui stavano acconsentendo. "Se qualcuno ce lo chiede, non sappiamo cosa abbiamo fatto, perché ci siamo semplicemente fidate dei medici", ha raccontato. Durante le sedute era presente un interprete e le due sorelle avevano dato il proprio assenso alle procedure e ai relativi costi. "C'era un traduttore. Noi dicevamo: Va bene, certo. Poi ti sdrai sul lettino, loro fanno qualcosa e ti chiedi: "Ma era davvero questo quello che avevamo concordato?'".