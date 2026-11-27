Kim e Khloe Kardashian “sfigurate” da un trattamento di bellezza coreano: “Ci siamo rovinate la faccia”
L'imprevisto, risalente all'agosto del 2025, ha rovinato la vacanza alle due sorelle e le ha spaventate parecchio, portandole a non uscire dall'hotel
Una vacanza dedicata alla bellezza si è trasformata in un'esperienza decisamente poco piacevole per Kim e Khloé Kardashian. Durante un viaggio in Corea del Sud nell'agosto 2025, le due sorelle si sono sottoposte a diversi trattamenti estetici che, almeno inizialmente, hanno avuto conseguenze inattese sul loro aspetto. A raccontare l'episodio è stata Khloé, 42 anni, durante una puntata del suo podcast "Khloé in Wonder Land", nella quale ha ripercorso insieme all'amica Alani "La La" Anthony quanto accaduto durante la trasferta.
Il racconto di Khloé: "Siamo tornate deformate"
Nel corso della conversazione, la star dei reality ha spiegato che lei e Kim, 46 anni, avevano deciso di sperimentare numerose procedure disponibili nel Paese asiatico, noto per le tecnologie avanzate nel settore della cura della pelle. Il risultato, però, era stato tutt'altro che quello sperato. "Io e Kim siamo tornate deformate e il viaggio in aereo ha peggiorato ancora di più la situazione", ha raccontato Khloé rivolgendosi ad Anthony, che aveva partecipato alla vacanza. Per descrivere l'aspetto assunto dalla sorella, ha aggiunto che Kim le ricordava Stewie, il personaggio della serie animata "I Griffin".
Secondo il racconto, le condizioni del loro viso erano tali da spingerle a trascorrere gran parte del soggiorno chiuse nella propria camera d'albergo. Anthony ha ricordato che il gruppo aveva praticamente rinunciato a uscire, proprio perché le due Kardashian non si sentivano a proprio agio a mostrarsi in pubblico. "Il primo giorno ci siamo rovinate la faccia e siamo rimaste semplicemente sedute nella stanza d'albergo", ha ironizzato Khloé.
La reazione di Kris Jenner e il timore di un danno permanente
La situazione aveva preoccupato anche Kris Jenner, madre delle due sorelle. Khloé ha raccontato che, quando la donna aveva visto il volto di Kim dopo il trattamento, si era messa a piangere, temendo che la figlia avesse compromesso definitivamente il proprio aspetto. La reazione era stata particolarmente forte proprio perché, almeno inizialmente, le conseguenze delle procedure sembravano molto evidenti.
Khloé ha spiegato che lei e Kim avevano accettato gli interventi affidandosi completamente ai professionisti incontrati in Corea del Sud, senza avere una piena consapevolezza di ciò a cui stavano acconsentendo. "Se qualcuno ce lo chiede, non sappiamo cosa abbiamo fatto, perché ci siamo semplicemente fidate dei medici", ha raccontato. Durante le sedute era presente un interprete e le due sorelle avevano dato il proprio assenso alle procedure e ai relativi costi. "C'era un traduttore. Noi dicevamo: Va bene, certo. Poi ti sdrai sul lettino, loro fanno qualcosa e ti chiedi: "Ma era davvero questo quello che avevamo concordato?'".
Fortunatamente, secondo quanto riferito dalla stessa Khloé, gli effetti indesiderati non sono stati permanenti: con il passare del tempo, i loro lineamenti sono tornati alla normalità. Ripensando all'accaduto, la Kardashian ha concluso con una battuta: "È stato così divertente, dobbiamo rifarlo".
Il viaggio in Corea e i trattamenti scelti da Kim
La trasferta era stata documentata anche sui social da Kim, che nell'agosto 2025 aveva pubblicato alcune immagini delle esperienze estetiche vissute in Corea del Sud. Insieme alle due sorelle c'erano La La Anthony, l'amica di Kim Stephanie Suganami e Vanessa Lee, esperta di bellezza. In seguito quest'ultima aveva raccontato a Entertainment Tonight di aver accompagnato il gruppo mettendo a disposizione le proprie competenze. La professionista aveva spiegato che il viaggio le aveva permesso di approfondire procedure più invasive e tecnologie particolarmente sviluppate nel mercato coreano. Tra i trattamenti che desiderava conoscere da vicino aveva citato le tecnologie contro l'iperpigmentazione, i dispositivi per rassodare il corpo e gli stimolatori biologici utilizzati per migliorare la qualità della pelle.
Non è stato chiarito quali procedure siano state effettivamente effettuate da ciascuna partecipante. Alcune fotografie condivise da Kim, tuttavia, avevano mostrato dettagli delle sedute: in uno scatto il suo viso appariva arrossato e sopracciglia e attaccatura dei capelli erano coperte con del nastro adesivo, forse per proteggerle durante un trattamento laser. In un'altra immagine si vedeva un professionista iniettare un liquido scuro nel suo braccio.