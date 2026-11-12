Kylie Jenner accusata (di nuovo) da una dipendente: "Rinchiusa in un armadio e morsa da un cane"
La più piccola delle Kardashian, 29 anni, è stata citata in giudizio per la quarta volta da un dipendente in soli sette mesi, mentre la sua ex governante lancia accuse scioccanti
Quattro collaboratori domestici hanno portato Kylie Jenner in tribunale negli ultimi sette mesi, contestandole presunte irregolarità e comportamenti scorretti sul posto di lavoro. L'ultima denuncia è stata presentata il 5 novembre da Dinora Carolina Cabria Amaya, che ha lavorato come governante nelle proprietà della star tra marzo 2025 e febbraio 2026. La donna sostiene di essere stata rinchiusa per oltre un'ora in un armadio, di aver riportato un'esposizione accidentale allo spray al peperoncino e di essere stata morsa da un cane durante il servizio. Le accuse coinvolgono anche la società di Jenner e due componenti del suo staff, Laura Dooley e Itzel Sibrian.
La denuncia dell'ex governante e le condizioni di lavoro
Secondo gli atti depositati presso la Corte superiore di Los Angeles, Amaya lavorava nelle diverse abitazioni californiane dell'imprenditrice, percependo 40 dollari all'ora e svolgendo turni per sei giorni alla settimana. La paga superava di circa 23 dollari il salario minimo previsto nello Stato.
La donna ha contestato a Jenner e agli altri convenuti discriminazione legata alla disabilità, ritorsioni, licenziamento ingiustificato e numerose violazioni della normativa sul lavoro. Tra gli episodi descritti nella causa figura quello dell'armadio: in una data non precisata, Dooley avrebbe chiesto ad Amaya di entrarvi, fornendole il codice di accesso. Una volta all'interno, però, la dipendente sarebbe rimasta bloccata senza riuscire a uscire.
La governante sostiene di aver telefonato alla responsabile per chiedere aiuto, ricevendo in risposta risate e prese in giro. Secondo la denuncia, Dooley si sarebbe anche rifiutata di comunicarle le informazioni necessarie per aprire la porta. Amaya afferma di aver avuto un attacco di panico e di essere rimasta intrappolata per più di un'ora.
Lo spray al peperoncino e il morso del cane
Un altro episodio risalirebbe al 4 settembre 2025, quando la dipendente stava riordinando un cassetto in una delle lavanderie della proprietà. Un contenitore di spray al peperoncino lasciato senza protezione avrebbe rilasciato accidentalmente il proprio contenuto direttamente sul suo viso e negli occhi.
La situazione, secondo quanto riportato nell'atto legale, sarebbe peggiorata dopo le proteste della lavoratrice. Amaya sostiene che, invece di ricevere assistenza, avrebbe perso il supporto di altri dipendenti che fino a quel momento la aiutavano, ritrovandosi costretta a svolgere da sola le proprie mansioni.
Il 28 ottobre 2025 sarebbe avvenuto un ulteriore incidente. Assegnata alla pulizia di una cuccia, la governante sarebbe stata morsa da un cane. La denuncia non specifica a chi appartenesse l'animale. Kylie Jenner possiede diversi cani fin dall'adolescenza e alcuni di loro erano comparsi anche nel reality show della famiglia.
Amaya afferma inoltre che, dopo aver segnalato le ferite riportate, il personale avrebbe aumentato il carico di lavoro, affidandole compiti più pesanti e modificando improvvisamente turni e luoghi di servizio. "Gli imputati le stavano rendendo la vita impossibile affinché si dimettesse", si legge nella denuncia.
La replica dei legali di Kylie Jenner
Michael Rhodes, avvocato della star, ha respinto le contestazioni con una dichiarazione rilasciata a NBC News. Il legale ha sottolineato che le quattro cause intentate contro Jenner negli ultimi mesi sono seguite dalla stessa avvocata, Della Shaker, accusandola di voler sfruttare l'attenzione mediatica per ottenere un risarcimento ingiustificato.
Rhodes ha assicurato che la sua assistita non intende cedere a quelle che considera pressioni e che la difesa affronterà con decisione tutte le accuse, definite prive di fondamento.
Le altre tre cause presentate dai collaboratori domestici
La vicenda di Amaya rappresenta il quarto contenzioso avviato da ex dipendenti della famiglia Jenner in un arco di sette mesi. Le prime contestazioni erano arrivate nell'aprile 2026, quando Angelica Hernandez Vasquez, un'altra ex governante, aveva denunciato presunte discriminazioni legate alle proprie origini salvadoregne e alla fede cattolica. La donna sosteneva di essere stata derisa per il suo accento e trattata come una persona inferiore a causa della sua provenienza. Aveva inoltre accusato un supervisore di averle lanciato una gruccia ai piedi durante un rimprovero.
Nello stesso mese Juana Delgado Soto aveva avviato un'altra causa, riferendo di aver subito per oltre sei anni umiliazioni, discriminazioni e violazioni delle norme retributive mentre lavorava nelle proprietà dell'imprenditrice. Tra gli episodi contestati, la donna avrebbe ricevuto indicazioni di non guardare Jenner e di non sorriderle, arrivando a nascondersi in bagno o nel garage per evitare di essere vista.
La causa della chef che ha perso il bambino e il nodo dell'anonimato
Il terzo contenzioso riguarda una cuoca privata che ha lavorato per Jenner e che ha denunciato una perdita della gravidanza avvenuta nel febbraio 2025. La donna sostiene di aver affrontato turni molto lunghi e mansioni fisicamente impegnative nonostante avesse comunicato ai responsabili di avere una gravidanza a rischio.
Secondo la ricostruzione contenuta nella denuncia, nel dicembre 2024 aveva informato i suoi superiori di essere incinta da circa tre mesi e di aver bisogno di adeguate misure di tutela. Nonostante ciò, sarebbe stata assegnata anche ai preparativi e al servizio per la festa di compleanno di uno dei figli di Jenner, organizzata a Palm Springs il primo febbraio 2025.
La donna racconta di aver accusato un forte esaurimento fisico ed emotivo durante l'evento, fino a crollare in bagno. La mattina seguente avrebbe iniziato a perdere molto sangue e si sarebbe recata in ospedale, dove i medici le avrebbero comunicato che il bambino non aveva più battito cardiaco. Era incinta di cinque mesi. La chef sostiene inoltre di essere rimasta da sola in ospedale per oltre nove ore dopo aver ricevuto la notizia.
La situazione, secondo la sua versione, sarebbe ulteriormente peggiorata nei giorni successivi. Dopo aver comunicato l'accaduto ai responsabili, sarebbe stata accusata ingiustamente di aver lasciato in disordine la cucina e il frigorifero dopo la festa. L'8 febbraio avrebbe avuto una nuova emorragia, seguita da depressione e sofferenza emotiva.
La cuoca afferma di aver subito ostilità anche dopo il rientro al lavoro e di essere stata licenziata alla fine di marzo, alcune settimane dopo il ritorno dal congedo medico. La richiesta di risarcimento sarà quantificata nel corso del procedimento. La difesa di Jenner, tuttavia, ha contestato anche un punto fondamentale della vicenda, sostenendo che la star non fosse la datrice di lavoro della donna e definendo infondate le accuse di corresponsabilità lavorativa.
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© Instagram | Kylie Jenner nella nuova campagna per il brand di intimo Skims di cui è fondatrice la sorella Kim Kardashian (foto da Instagram)
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