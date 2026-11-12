Kylie Jenner accusata (di nuovo) da una dipendente: "Rinchiusa in un armadio e morsa da un cane"

Quattro collaboratori domestici hanno portato Kylie Jenner in tribunale negli ultimi sette mesi, contestandole presunte irregolarità e comportamenti scorretti sul posto di lavoro. L'ultima denuncia è stata presentata il 5 novembre da Dinora Carolina Cabria Amaya, che ha lavorato come governante nelle proprietà della star tra marzo 2025 e febbraio 2026. La donna sostiene di essere stata rinchiusa per oltre un'ora in un armadio, di aver riportato un'esposizione accidentale allo spray al peperoncino e di essere stata morsa da un cane durante il servizio. Le accuse coinvolgono anche la società di Jenner e due componenti del suo staff, Laura Dooley e Itzel Sibrian.