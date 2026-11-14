Acqua trasparente, sfondo da cartolina e un vestito che attira più sguardi del paesaggio. Kim Kardashian ha pubblicato su Instagram un carosello fotografico che sembra arrivare da una breve fuga sul mare. E il look al cardiopalma scelto ha subito fatto scatenare i follower nella sezione commenti, tra elogi e deduzioni sull'esotica location.
Kim Kardashian e l'abito estremamente sexy
L'imprenditrice americana si mette in posa davanti a un mare limpido con un completo verde acqua che sembra confezionato a mano. È un modello in maglia, costruito con intrecci, nodi e grandi aperture che disegnano sul corpo una trama geometrica. L'effetto è un vedo-non-vedo piuttosto ardito: il décolleté resta in primo piano e diverse zone della figura sono lasciate libere.
Sotto le foto i complimenti non sono mancati. "Senza dubbio sei la donna più bella al mondo", scrive un utente, mentre un altro la elogia come "Una dea del mare". Qualcuno si è messo a indovinare il luogo in cui sono state scattate le foto e la maggioranza degli utenti è convinta che si tratti delle Filippine.
Una pausa dopo settimane impegnative
Il viaggio potrebbe essere un meritato stacco per Kim Kardashian, reduce da un periodo fittissimo. Ha accompagnato il debutto della seconda stagione di All's Fair tra anteprime, interviste televisive e appuntamenti con le colleghe del cast, fra cui Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts. Nei primi giorni di novembre, poi, ha presentato a New York con Jennifer Lawrence la nuova collezione natalizia del suo marchio. Senza dimenticare lo scontro con Kanye West.
Il 4 novembre, a Los Angeles, il rapper ha presentato la nuova collezione del suo marchio d'abbigliamento. In prima fila c'erano anche Bianca Censori e i quattro figli del rapper avuti con Kim: North, Saint, Chicago e Psalm. E proprio gli abiti scelti dalla moglie del musicista e dalla figlia maggiore hanno acceso una durissima reazione dell'imprenditrice americana. La scollatura estremamente profonda scelta da Bianca accanto alla 13enne North, giudicata da Kim come inappropriata, ha portato l'imprenditrice a scrivere all'ex marito: "Dopo tutte le suppliche e le insistenze perché i bambini potessero venire a sostenerti, non sei comunque riuscito a tenere a freno tua moglie". Tra televisione, battibecchi, moda e lavoro da imprenditrice, l'agenda non le ha concesso respiro, e qualche giorno di mare lontano dai riflettori sembra la formula giusta per riprendere fiato. E toglierlo ai follower.