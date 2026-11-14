Il 4 novembre, a Los Angeles, il rapper ha presentato la nuova collezione del suo marchio d'abbigliamento. In prima fila c'erano anche Bianca Censori e i quattro figli del rapper avuti con Kim: North, Saint, Chicago e Psalm. E proprio gli abiti scelti dalla moglie del musicista e dalla figlia maggiore hanno acceso una durissima reazione dell'imprenditrice americana. La scollatura estremamente profonda scelta da Bianca accanto alla 13enne North, giudicata da Kim come inappropriata, ha portato l'imprenditrice a scrivere all'ex marito: "Dopo tutte le suppliche e le insistenze perché i bambini potessero venire a sostenerti, non sei comunque riuscito a tenere a freno tua moglie". Tra televisione, battibecchi, moda e lavoro da imprenditrice, l'agenda non le ha concesso respiro, e qualche giorno di mare lontano dai riflettori sembra la formula giusta per riprendere fiato. E toglierlo ai follower.