© Instagram @diet_prada
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I clienti che hanno acquistato il prodotto si sono trovati tra le mani delle sorprese non all'altezza delle aspettative, portandoli a lamentarsi sui social
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Il calendario dell'Avvento di Skims, il marchio fondato da Kim Kardashian, è diventato un caso sui social. Il prodotto, venduto negli Stati Uniti a 148 dollari (circa 130 euro), aveva registrato il tutto esaurito, ma le reazioni di chi lo ha acquistato sono state tutt'altro che positive. Le critiche si sono concentrate soprattutto sul valore degli oggetti contenuti nelle caselle, giudicati da molti troppo modesti rispetto al prezzo. Dopo le proteste, l'azienda ha deciso di contattare tutti i clienti per proporre un rimborso completo oppure un credito da utilizzare per altri acquisti.
La confezione era stata presentata con la promessa di dodici giorni di sorprese e divertimento. Una volta aperte le caselle, però, diversi acquirenti si sono ritrovati davanti a piccoli accessori come elastici, fermagli per capelli e portachiavi. Oggetti che, secondo molti consumatori, non giustificavano affatto la cifra richiesta.
Le testimonianze condivise online hanno alimentato rapidamente il malcontento. Alcune influencer si sono riprese mentre scoprivano il contenuto del calendario, mostrando una delusione crescente a ogni apertura. Kayla Ryan, seguita da 1,6 milioni di persone su TikTok, lo ha definito il peggior calendario dell'Avvento che avesse mai visto, osservando anche che probabilmente il costo della confezione superava quello di tutti gli oggetti inclusi.
La vicenda ha generato numerosi commenti ironici. L'account spicychathouse ha paragonato gli accessori contenuti nel calendario agli oggetti che il proprio gatto raccoglie per casa. Un'altra utente ha sostenuto che sembrassero cose recuperate dal comodino di Kim Kardashian, mentre altri hanno fatto riferimento agli oggetti che finiscono abitualmente tra i sedili dell'automobile.
Alcuni creator sono arrivati a svuotare i propri divani e a mostrare il risultato, scherzando sul fatto di aver assemblato senza volerlo un calendario dell'Avvento simile a quello di Skims. Non sono mancati paragoni con il Fyre Festival, il fallimentare evento musicale che avrebbe dovuto svolgersi alle Bahamas nel 2017 e che si trasformò in un disastro nonostante il costo elevato dei biglietti. Diversi filmati hanno raggiunto milioni di visualizzazioni, contribuendo ad amplificare la controversia e a trasformare il prodotto in un bersaglio ricorrente sui social.
Di fronte alle reazioni negative, l'azienda ha riconosciuto che il calendario non aveva soddisfatto le aspettative di una parte dei clienti. Un portavoce di Skims ha dichiarato a diverse testate che, per alcuni acquirenti, il prodotto non era stato all'altezza di quanto si aspettavano. Per questo motivo, la società ha contattato personalmente ogni cliente, offrendo la possibilità di ricevere indietro l'intera somma oppure un credito da spendere per altri prodotti del marchio.
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