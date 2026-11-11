Alcuni creator sono arrivati a svuotare i propri divani e a mostrare il risultato, scherzando sul fatto di aver assemblato senza volerlo un calendario dell'Avvento simile a quello di Skims. Non sono mancati paragoni con il Fyre Festival, il fallimentare evento musicale che avrebbe dovuto svolgersi alle Bahamas nel 2017 e che si trasformò in un disastro nonostante il costo elevato dei biglietti. Diversi filmati hanno raggiunto milioni di visualizzazioni, contribuendo ad amplificare la controversia e a trasformare il prodotto in un bersaglio ricorrente sui social.