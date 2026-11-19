Dopo quasi cinque anni senza rapporti sessuali, Khloe Kardashian sta riflettendo sul proprio modo di vivere l'intimità e le relazioni sentimentali. La star dei reality, 42 anni, ha raccontato di non sentirsi pronta a frequentare qualcuno, concentrandosi soprattutto sulla crescita dei due figli. Nel corso di una puntata del suo podcast "Khloe in Wonder Land", andata in onda mercoledì 18 novembre, una conversazione con l'amico Simon Huck l'ha portata a riconoscersi in una particolare definizione della sessualità.
Il significato di demisessualità e la reazione di Khloe
A introdurre il tema è stato proprio Huck, ospite del programma e amico di lunga data della Kardashian. Secondo la definizione proposta dal 43enne, una persona demisessuale riesce a sviluppare attrazione romantica e desiderio di intimità soltanto dopo aver costruito un legame emotivo con qualcuno. Per questo motivo, ha spiegato, chi si riconosce in questo orientamento difficilmente sarebbe portato ad avere rapporti occasionali, come quelli di una notte. Huck ha quindi ipotizzato che anche Khloe possa essere demisessuale. La reazione della conduttrice è stata di sorpresa, ma anche di riconoscimento: ha osservato di non ricordare di aver mai avuto un'avventura di una sola notte e si è chiesta se quella definizione potesse davvero descriverla.
Quasi cinque anni senza sesso dopo la rottura con Tristan Thompson
La Kardashian ha poi ripercorso il periodo di astinenza iniziato nel 2021, dopo la fine della relazione con Tristan Thompson. Già nell'ottobre 2025, durante un episodio di "The Kardashians", aveva raccontato da quanto tempo non avesse rapporti sessuali.
Oggi, a distanza di quasi cinque anni, non sembra comunque intenzionata a cambiare situazione. Khloe ha spiegato che l'idea di avvicinarsi sentimentalmente a un'altra persona le risulta ancora difficile, soprattutto per ciò che ha vissuto in passato. Ha raggiunto un equilibrio che considera positivo e teme che una nuova relazione possa riportarla a esperienze dolorose già affrontate.
Il desiderio di affetto, non necessariamente di una relazione sessuale
Questo non significa che non senta la mancanza di alcuni aspetti della vita di coppia. Nel podcast ha ammesso di desiderare, a volte, un bacio o un abbraccio sincero, purché provengano da una persona verso la quale prova un interesse autentico. La distinzione, per lei, è importante: ciò che le manca non è necessariamente il sesso, quanto piuttosto la vicinanza fisica e la tenerezza che possono accompagnare un rapporto sentimentale. Un bisogno di affetto che, almeno per il momento, non sembra tradursi nella volontà di cercare un nuovo partner.
Relazioni aperte e regole: Khloe non accetta le bugie
Nel confronto con Huck si è parlato anche di relazioni aperte e delle difficoltà che potrebbero comportare per una persona demisessuale. La Kardashian ha riconosciuto di apprezzare la possibilità di stabilire accordi e limiti chiari all'interno di un rapporto. Il suo problema, ha precisato, non è tanto l'esistenza di regole diverse da quelle della monogamia, quanto la mancanza di sincerità. Khloe ha criticato il comportamento di uomini che dichiarano di volere una relazione esclusiva e poi tradiscono la partner. A suo giudizio, molte donne potrebbero anche accettare condizioni differenti, se venissero messe nella posizione di conoscerle e scegliere liberamente. La richiesta che emerge dalle sue parole è quindi soprattutto quella della trasparenza: preferisce sapere quali siano le intenzioni dell'altra persona, piuttosto che sentirsi promettere un impegno destinato a essere disatteso.