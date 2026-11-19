A introdurre il tema è stato proprio Huck, ospite del programma e amico di lunga data della Kardashian. Secondo la definizione proposta dal 43enne, una persona demisessuale riesce a sviluppare attrazione romantica e desiderio di intimità soltanto dopo aver costruito un legame emotivo con qualcuno. Per questo motivo, ha spiegato, chi si riconosce in questo orientamento difficilmente sarebbe portato ad avere rapporti occasionali, come quelli di una notte. Huck ha quindi ipotizzato che anche Khloe possa essere demisessuale. La reazione della conduttrice è stata di sorpresa, ma anche di riconoscimento: ha osservato di non ricordare di aver mai avuto un'avventura di una sola notte e si è chiesta se quella definizione potesse davvero descriverla.