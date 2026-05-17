Nel corso degli anni, sia Kendall Jenner sia Jacob Elordi hanno avuto diverse frequentazioni finite sotto i riflettori, alimentando costantemente l'attenzione dei media internazionali. L'attore australiano è stato legato, in momenti diversi, a Kaia Gerber, Zendaya, Joey King e Olivia Jade. Sul fronte opposto, Kendall Jenner, dopo la relazione con Bad Bunny, è stata spesso associata anche a Devin Booker, Ben Simmons, Blake Griffin, A$AP Rocky e Harry Styles.