Kendall Jenner e Jacob Elordi sono tornati al centro del gossip. Dopo essere stati avvistati insieme al Coachella lo scorso aprile, negli ultimi giorni i due hanno alimentato le voci su una possibile relazione sentimentale andando in vacanza insieme alle Hawaii.
Alcune foto pubblicate da DeuxMoi indicano che entrambi si trovavano a Kaua'i, dove, secondo le testimonianze di alcuni presenti, sarebbero apparsi alquanto affiatati.
La vacanza di Elordi e Jenner alle Hawaii
Le foto raffigurano Elordi intento a visitare Nourish Hanalei, una nota fattoria a conduzione familiare della zona, mentre Jenner è stata immortalata poco distante mentre passeggiava nella stessa proprietà. I due, secondo alcune testimonianze provenienti da alcuni loro fan, sarebbero apparsi "carinissimi insieme".
Durante la vacanza alle Hawaii, Elordi e Jenner avrebbero alloggiato nello stesso resort. Chi li ha visti, ha raccontato che oltre a bere un caffè insieme hanno fatto anche delle commissioni e visitato un'enoteca della zona. Una volta tornati in California, sarebbero stati paparazzati nuovamente nelle strade di Los Angeles.
La partecipazione al Coachella
Prima della vacanza alle Hawaii, Elordi e Jenner si erano mostrati insieme anche al Coachella, uno dei festival musicali più importanti negli Stati Uniti. La vicinanza tra i due non era passata inosservata, soprattutto durante il concerto di Justin Bieber, headliner della serata di sabato 11 aprile, quando entrambi erano stati notati nello stesso gruppo di amici, mentre cantavano e seguivano lo show. Kendall Jenner, particolarmente legata a Bieber e a sua moglie Hailey Bieber, era rimasta per tutta la serata in compagnia del gruppo.
Le segnalazioni successive al concerto avevano poi alimentato ulteriormente i sospetti. Secondo quanto riportato da Deuxmoi, i due avrebbero trascorso del tempo insieme anche all'after party del cantante, rimanendo costantemente a stretto contatto.
Le precedenti relazioni di Jenner ed Elordi
Nel corso degli anni, sia Kendall Jenner sia Jacob Elordi hanno avuto diverse frequentazioni finite sotto i riflettori, alimentando costantemente l'attenzione dei media internazionali. L'attore australiano è stato legato, in momenti diversi, a Kaia Gerber, Zendaya, Joey King e Olivia Jade. Sul fronte opposto, Kendall Jenner, dopo la relazione con Bad Bunny, è stata spesso associata anche a Devin Booker, Ben Simmons, Blake Griffin, A$AP Rocky e Harry Styles.
Nel corso di una intervista concessa a Vogue Australia, Jenner aveva dichiarato di preferire tenere lontane dalle luci dei riflettori le sue relazioni, così da evitare di renderle più complesse.