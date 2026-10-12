"È stato l'anno peggiore della mia vita", ha confidato al quotidiano britannico, sottolineando quanto sia difficile descrivere a parole ciò che ha attraversato. Allo stesso tempo, però, questo periodo doloroso le ha permesso di comprendere meglio il significato del lutto. "È stato anche molto bello, sotto certi aspetti, perché ho imparato che il mio dolore è un privilegio: significa che ho amato davvero qualcuno così tanto".