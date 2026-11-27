La cantante Katy Perry, 42 anni, e l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, 54, hanno trascorso la seconda metà di novembre in viaggio attraverso l'Europa, senza sottrarsi agli sguardi dei fotografi. Dopo gli avvistamenti delle scorse settimane, la cantante ha condiviso su Instagram una raccolta di immagini e video che raccontano alcune tappe della vacanza insieme all'ex primo ministro canadese, suo compagno da oltre un anno. Tra le città visitate ce ne sono anche due italiane: Milano e Venezia.
Da Barcellona a Venezia, le tappe della vacanza
Il viaggio è cominciato il 17 novembre a Barcellona, dove Perry e Trudeau hanno preso parte a una conferenza. La cantante ha seguito l'evento tra il pubblico, mentre l'ex premier canadese è intervenuto sul palco insieme agli altri ospiti e relatori. Da lì la coppia ha proseguito il proprio itinerario verso la Francia, dove c'è stato anche un incontro con il presidente Emmanuel Macron, presente in una delle fotografie pubblicate dalla popstar. L'ultima parte del soggiorno europeo si è svolta in Italia. Prima di arrivare a Venezia, dove i due hanno scattato alcuni selfie, Perry e Trudeau sono stati avvistati a Milano mentre lasciavano un hotel nel cuore del Quadrilatero della moda. Nella città lagunare si sarebbero concessi passeggiate tra le calli e momenti dedicati allo shopping, prima di ripartire verso il Nord America.
A bordo del Venice Simplon-Orient-Express tra cene e giochi
Una parte consistente del reportage pubblicato dalla cantante è dedicata al viaggio sul Venice Simplon-Orient-Express, il celebre treno di lusso che li ha accompagnati verso Venezia. Durante il tragitto, Perry e Trudeau hanno approfittato dell'atmosfera del convoglio per concedersi cene romantiche e qualche momento di divertimento, tra una partita a carte e una sfida a backgammon. Anche gli abiti scelti per una delle serate insieme hanno attirato l'attenzione dei fan. I due hanno posato con completi coordinati: Trudeau indossava uno smoking con giacca bianca e papillon, mentre Perry ha scelto un minidress chiaro, caratterizzato da un bustier e da inserti in pizzo sulle spalle e sulle maniche. Nelle immagini la cantante sfoggia inoltre il nuovo taglio di capelli, un bob elegante e pratico, oltre a diversi look raffinati.
Il rapporto con Trudeau e la nuova vita lontano dalla politica
La relazione tra Katy Perry e Justin Trudeau era stata inizialmente accolta con curiosità, anche per la distanza tra i rispettivi mondi professionali. Oggi, invece, la coppia sembra aver trovato un equilibrio tra gli impegni pubblici e i momenti trascorsi insieme. Lui continua a partecipare a conferenze e appuntamenti istituzionali, mentre lei porta avanti la propria attività musicale e gli impegni legati ai concerti. Trudeau è stato per anni uno dei protagonisti della scena politica internazionale. Era diventato primo ministro del Canada nel novembre 2015, a 43 anni, e ha lasciato l'incarico nel marzo 2025, dopo oltre nove anni alla guida del governo. Da allora la sua vita pubblica ha preso una direzione diversa e la relazione con la popstar è diventata uno degli aspetti più seguiti della sua nuova quotidianità.
Da Roma a Milano, l'Italia torna nella loro storia
Quella di novembre non è la prima visita italiana della coppia. La scorsa primavera Perry e Trudeau erano stati a Roma, dove la cantante aveva attirato l'attenzione per un gesto insolito alla Fontana di Trevi: invece delle tradizionali monetine, aveva lanciato nella vasca una carta di credito. Ora i due sono tornati nel nostro Paese, scegliendo Milano e Venezia come tappe del loro itinerario.