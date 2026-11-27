Il viaggio è cominciato il 17 novembre a Barcellona, dove Perry e Trudeau hanno preso parte a una conferenza. La cantante ha seguito l'evento tra il pubblico, mentre l'ex premier canadese è intervenuto sul palco insieme agli altri ospiti e relatori. Da lì la coppia ha proseguito il proprio itinerario verso la Francia, dove c'è stato anche un incontro con il presidente Emmanuel Macron, presente in una delle fotografie pubblicate dalla popstar. L'ultima parte del soggiorno europeo si è svolta in Italia. Prima di arrivare a Venezia, dove i due hanno scattato alcuni selfie, Perry e Trudeau sono stati avvistati a Milano mentre lasciavano un hotel nel cuore del Quadrilatero della moda. Nella città lagunare si sarebbero concessi passeggiate tra le calli e momenti dedicati allo shopping, prima di ripartire verso il Nord America.