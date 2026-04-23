Katie Holmes e Joshua Jackson, ritorno di fiamma imminente?

"Siamo felicissimi di partecipare al Tribeca Film Festival questo giugno con il nostro film Happy Hours. Tante persone meravigliose hanno lavorato a questo progetto. E lavorare di nuovo con Josh è stato un sogno". Con queste parole Katie Holmes non solo annuncia l'arrivo del suo nuovo film ma anche un ritorno sul set accanto a Joshua, dettaglio che i fan hanno molto apprezzato. Tanti i commenti sotto il post che auspicano un riavvicinamento: "Sareste una coppia bellissima nela realtà", "Dai sposatevi e fate guarire i nostri cuori da millennial". Parole che hanno colto l'attenzione dell'attrice, che non ha risparmiato il suo apprezzamento.