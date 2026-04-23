Katie Holmes e Joshua Jackson, ritorno di fiamma imminente?
L'attrice ha messo "mi piace" ad alcuni commenti dei follower che sperano in un riavvicinamento fra lei e il collega
Insieme dentro e fuori dal set. Katie Holmes e Joshua Jackson, colleghi nella serie "Dawson's Creek" e impegnati dal 1997 al 1999, potrebbero tornare a essere la coppia dei sogni di tanti fan. A farlo intendere sono i "like" che l'attrice ha lasciato ad alcuni commenti sotto un suo post su Instagram, in cui compare una foto che ritrae i due abbracciati.
Un nuovo progetto
"Siamo felicissimi di partecipare al Tribeca Film Festival questo giugno con il nostro film Happy Hours. Tante persone meravigliose hanno lavorato a questo progetto. E lavorare di nuovo con Josh è stato un sogno". Con queste parole Katie Holmes non solo annuncia l'arrivo del suo nuovo film ma anche un ritorno sul set accanto a Joshua, dettaglio che i fan hanno molto apprezzato. Tanti i commenti sotto il post che auspicano un riavvicinamento: "Sareste una coppia bellissima nela realtà", "Dai sposatevi e fate guarire i nostri cuori da millennial". Parole che hanno colto l'attenzione dell'attrice, che non ha risparmiato il suo apprezzamento.
La storia d'amore
Si tratta di un legame speciale: Joshua è stato il primo amore di Katie, quando nel 1997 avevano iniziato a frequentarsi prima delle riprese di "Dawson's Creek". Due anni dopo si lasciarono ma sono rimasti in buoni rapporti, coltivando una grande amicizia. "Ho avuto il mio primo amore, ed è stato qualcosa di incredibile e indescrivibile", raccontava l'attrice negli anni Novanta in un'intervista a Rolling Stone.
Possibile ritorno di fiamma?
Ad alimentare il gossip sul ritorno di fiamma tra i due sono alcuni scatti dal red carpet del documentario "Brunello: The Gracious Visionary", in cui compaiono a braccetto scambiandosi sguardi e sorrisi. Molti sperano in una nuova chance, dato che sia Holmes che Jackson risultano single da diverso tempo, dopo i rispettivi matrimoni finiti. E ora anche i "like" di Katie alimentano il sogno della reunion.