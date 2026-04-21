esce allo scoperto

Andrea Delogu ha un novo amore...il pranzo tra amici a Roma

La conduttrice esce allo scoperto nella Capitale: complicità evidente e una nuova serenità ritrovata con Alessandro Marziali

21 Apr 2026 - 12:11
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Andrea Delogu volta pagina e lo fa a Roma. Seduta a tavola, accanto a lei c’è Alessandro Marziali, presenza tanto discreta quanto ormai costante. I due sono stati avvistati in un ristorante della Capitale insieme ad amici, tra cui il rapper Emis Killa. Un pranzo come tanti, almeno in apparenza. Ma a catturare l’attenzione è altro: l’intesa, i sorrisi, quella complicità che parla da sola.

Il pranzo che racconta tutto

 La scena è quella del ristorante 'Cacio e Pepe', uno dei locali più frequentati della città. Attorno al tavolo si alternano chiacchiere e brindisi, in un clima leggero. Andrea Delogu è rilassata, partecipe, lontana da ogni tensione.

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Accanto a lei, Alessandro Marziali. Classe 1998, profilo basso, nessuna esposizione social: il suo mondo è distante anni luce da quello dello spettacolo. Eppure, proprio questa distanza sembra essere uno dei punti di forza della relazione. Tra i due non ci sono pose studiate o gesti costruiti. Solo naturalezza.

Le immagini circolate nelle ultime ore confermano quanto già si intuiva da tempo: non si tratta più di un semplice flirt. Gli sguardi, le risate condivise, la vicinanza costante raccontano una storia che ha preso forma lentamente, lontano dai riflettori.

Dalla riservatezza alla luce del sole

 I primi rumors su Andrea Delogu e Alessandro Marziali risalgono a dicembre. Da allora, la frequentazione è cresciuta con discrezione, senza dichiarazioni e senza clamore. Solo nelle ultime settimane la coppia ha iniziato a mostrarsi in pubblico, tra passeggiate e momenti di quotidianità.

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Per la conduttrice si tratta di una fase nuova. Dopo la fine della relazione con Luigi Bruno e un periodo personale segnato dalla scomparsa del fratello minore, Delogu aveva scelto di concentrarsi su sé stessa. Ma qualcosa è cambiato. "È cominciata una vita nuova", aveva raccontato, lasciando intendere l’importanza di questo incontro.

Marziali, con il suo stile riservato, sembra aver portato equilibrio. Laureato a Roma, appassionato di tennis, mantiene un profilo volutamente basso, lontano da dinamiche mediatiche. Una scelta che si riflette anche nella relazione: pochi gesti pubblici, ma molto chiari.

Il pranzo romano, in questo senso, è emblematico. Andrea Delogu sorride, si lascia andare, vive il presente senza nascondersi. E Roma, ancora una volta, fa da sfondo a una storia che ha tutta l’aria di essere appena cominciata.

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