Addio al fratello di Andrea Delogu, centinaia al funerale
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La conduttrice esce allo scoperto nella Capitale: complicità evidente e una nuova serenità ritrovata con Alessandro Marziali
Andrea Delogu volta pagina e lo fa a Roma. Seduta a tavola, accanto a lei c’è Alessandro Marziali, presenza tanto discreta quanto ormai costante. I due sono stati avvistati in un ristorante della Capitale insieme ad amici, tra cui il rapper Emis Killa. Un pranzo come tanti, almeno in apparenza. Ma a catturare l’attenzione è altro: l’intesa, i sorrisi, quella complicità che parla da sola.
La scena è quella del ristorante 'Cacio e Pepe', uno dei locali più frequentati della città. Attorno al tavolo si alternano chiacchiere e brindisi, in un clima leggero. Andrea Delogu è rilassata, partecipe, lontana da ogni tensione.
Accanto a lei, Alessandro Marziali. Classe 1998, profilo basso, nessuna esposizione social: il suo mondo è distante anni luce da quello dello spettacolo. Eppure, proprio questa distanza sembra essere uno dei punti di forza della relazione. Tra i due non ci sono pose studiate o gesti costruiti. Solo naturalezza.
Le immagini circolate nelle ultime ore confermano quanto già si intuiva da tempo: non si tratta più di un semplice flirt. Gli sguardi, le risate condivise, la vicinanza costante raccontano una storia che ha preso forma lentamente, lontano dai riflettori.
I primi rumors su Andrea Delogu e Alessandro Marziali risalgono a dicembre. Da allora, la frequentazione è cresciuta con discrezione, senza dichiarazioni e senza clamore. Solo nelle ultime settimane la coppia ha iniziato a mostrarsi in pubblico, tra passeggiate e momenti di quotidianità.
Per la conduttrice si tratta di una fase nuova. Dopo la fine della relazione con Luigi Bruno e un periodo personale segnato dalla scomparsa del fratello minore, Delogu aveva scelto di concentrarsi su sé stessa. Ma qualcosa è cambiato. "È cominciata una vita nuova", aveva raccontato, lasciando intendere l’importanza di questo incontro.
Marziali, con il suo stile riservato, sembra aver portato equilibrio. Laureato a Roma, appassionato di tennis, mantiene un profilo volutamente basso, lontano da dinamiche mediatiche. Una scelta che si riflette anche nella relazione: pochi gesti pubblici, ma molto chiari.
Il pranzo romano, in questo senso, è emblematico. Andrea Delogu sorride, si lascia andare, vive il presente senza nascondersi. E Roma, ancora una volta, fa da sfondo a una storia che ha tutta l’aria di essere appena cominciata.
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