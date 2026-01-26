Andrea Delogu, il cuore della conduttrice batterebbe per un manager
Secondo indiscrezioni la conduttrice sarebbe innamorata di Alessandro Marziali: sorpresi per mano dai paparazzi per le vie di Roma
Va avanti la storia tra Andrea Delogu e Alessandro Marziali. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia è stati paparazzata dalla rivista Diva e Donna mentre passeggia con le mani intrecciate e si bacia davanti ai passanti.
Dopo la fine della relazione con l’ex Luigi Bruno, la conduttrice sembra felice accanto a Marziali. La coppia era stata già immortalata insieme qualche settimana fa, e ora è stata paparazzata di nuovo mentre si scambiava effusioni, a conferma della relazione. Secondo quanto riferiscono gli amici di Andrea, la conduttrice sembrerebbe aver ritrovato la serenità e l'equilibrio con Alessandro, dopo un periodo complesso segnato dall'improvvisa morte del fratello Evan.
A starle vicino c'è anche il ballerino Nikita Perotti, con cui Andrea ha stretto un legame profondo e speciale. Un rapporto che lei stessa ha definito come parte della sua "famiglia allargata". "Un legame vero di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l'uno per l'altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro" aveva detto.
Chi è Alessandro Marziali
Di Alessandro Marziali, si sa pochissimo: non fa parte del mondo dello spettacolo, età e origini restano sconosciute e anche il suo profilo Instagram è privato. Tuttavia, stando alle indiscrezioni, il manager avrebbe uno stile di vita molto internazionale, muovendosi spesso tra mete esclusive, spaziando fra Milano, Ponza, Capri, Parigi, Formentera e Zanzibar.