A starle vicino c'è anche il ballerino Nikita Perotti, con cui Andrea ha stretto un legame profondo e speciale. Un rapporto che lei stessa ha definito come parte della sua "famiglia allargata". "Un legame vero di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l'uno per l'altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro" aveva detto.