Andrea Delogu, il lutto e il valore della condivisione di un dolore

Andrea Delogu è tornata in tv a dieci giorni alla morte del fratello Evan e ha rotto il silenzio. Ha scelto di parlare al pubblico con coraggio, prima andare in onda: "Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma, qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e riuscire a trasformarlo in amore per la vita". Una lezione che ci ricorda che condividere, parlare del lutto, non è segno di debolezza, ma è un atto di estrema forza e umanità. Che ci sia o meno una telecamera, il gesto di riconoscere il dolore e aprirsi a qualcuno può essere un primo passo verso la guarigione.