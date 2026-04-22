In un'intervista concessa a "Oggi", Emanuele Filiberto di Savoia ha annunciato di aver avviato la procedura di divorzio con la moglie Clotilde Courau. L’annuncio è arrivato a pochi giorni di distanza dal 12 aprile, quando il figlio di Vittorio Emanuele e Marina Doria era stato avvistato insieme all’imprenditrice messicana Adriana Abascal, con la quale aveva avuto una breve relazione extraconiugale. La causa della fine del matrimonio è proprio l'amore di Emanuele Filiberto per l'ex miss Messico, che, come rivelato durante l’intervista, ha ripreso a frequentare da qualche mese.