Emanuele Filiberto di Savoia: "Divorzio da Clotilde perché amo Adriana Abascal"
Pur nutrendo ancora una grande stima nei confronti della moglie, il figlio di Vittorio Emanuele ha dichiarato ad "Oggi" di voler chiudere ufficialmente la relazione
In un'intervista concessa a "Oggi", Emanuele Filiberto di Savoia ha annunciato di aver avviato la procedura di divorzio con la moglie Clotilde Courau. L’annuncio è arrivato a pochi giorni di distanza dal 12 aprile, quando il figlio di Vittorio Emanuele e Marina Doria era stato avvistato insieme all’imprenditrice messicana Adriana Abascal, con la quale aveva avuto una breve relazione extraconiugale. La causa della fine del matrimonio è proprio l'amore di Emanuele Filiberto per l'ex miss Messico, che, come rivelato durante l’intervista, ha ripreso a frequentare da qualche mese.
Dalla separazione al divorzio
Nelle scorse settimane, Courau aveva dichiarato al quotidiano svizzero "24 Heures" di non essersi pentita di aver sposato Emanuele Filiberto. Lui, esprimendo apprezzamento per le parole della moglie, aveva aggiunto che tra loro due "c’è grande stima e affetto". Ma nonostante il buon rapporto, Emanuele Filiberto ha deciso di procedere con il divorzio, anche per poter voltare definitivamente pagina dopo la separazione con l’attrice francese, risalente ormai a cinque anni fa. "Ho avviato questo percorso con il desiderio, anche in coerenza con i miei valori personali e cristiani, di affrontare con responsabilità ogni passaggio della mia vita privata", ha raccontato a "Oggi".
Emanuele Filiberto ha poi aggiunto che sia lui che Courau hanno sempre gestito la separazione "con rispetto reciproco, discrezione e senso di responsabilità". Ha anche parlato della decisione di tenere lontana la vita privata dalle luci dei riflettori, ritenuta necessaria per garantire alle figlie "un ambiente familiare sereno, stabile e protetto, nel quale potessero crescere lontano da pressioni esterne".
La relazione tra Emanuele Filiberto e Adriana Abascal
Anche se in passato Emanuele Filiberto e Adriana Abascal avevano posto fine alla loro relazione per riflettere su come agire, negli ultimi mesi hanno ripreso a frequentarsi, costruendo un rapporto solido e autentico.
"Sono felice e guardo al futuro con grande positività e consapevolezza, continuando a portare avanti il mio ruolo di Capo della Real Casa nelle attività benefiche e istituzionali che mi vedono impegnato. Sono inoltre felice e orgoglioso di avere al mio fianco una persona che mi sta dando un sostegno importante, come Adriana", ha concluso Emanuele Filiberto.