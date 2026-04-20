Quando una relazione tra persone famose viene ufficializzata, i commenti non mancano mai e anche in questo caso ne sono arrivati diversi, non tutti positivi. Alcuni utenti hanno evidenziato l'esistenza di una differenza di età abbastanza importante tra Pilar Fogliati e Fabio Paratici. In effetti, l'attrice ha 33 anni, mentre il direttore sportivo della Fiorentina ne ha 53. Vent'anni di differenza sui quali qualche internauta ha fatto della facile ironia, scrivendo "pensavo fosse il padre".