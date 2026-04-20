Pilar Fogliati e Fabio Paratici, spunta la prima foto di coppia "ufficiale"
L'attrice e il direttore sportivo della Fiorentina sono stati immortalati insieme in una pizzeria. In passato erano stati sorpresi dai paparazzi
Pilar Fogliati e Fabio Paratici © Instagram
L'esistenza di un legame sentimentale tra l'attrice Pilar Fogliati e il dirigente sportivo Fabio Paratici non è esattamente una novità: negli ultimi mesi le voci di corridoio su una presunta relazione tra i due si erano moltiplicate, diventando sempre più insistenti. Inoltre, i paparazzi avevano condiviso alcune foto che lasciavano poco spazio all'interpretazione. Tuttavia finora Fogliati e Paratici non avevano confermato in modo diretto la natura del loro legame. A cambiare le carte in tavola ci pensa l'arrivo della prima foto "non rubata" che ritrae la coppia insieme in un luogo pubblico.
La prima foto di coppia
Lo scatto è stato pubblicato su Instagram da una pizzeria della zona di Coverciano. "Onorati di essere stati scelti dal nostro ds Paratici in compagnia della splendida Pilar Fogliati. Grazie, a presto e Forza Viola", si legge nella didascalia del post. Nella foto, Pilar Fogliati e Fabio Paratici si mostrano sorridenti e a proprio agio, senza nascondere la grande intesa che li unisce.
In passato, Pilar Fogliati aveva rivelato di aver iniziato una nuova relazione nel corso di un'intervista a "Chi". In quell'occasione però non aveva fatto nomi, limitandosi a dire che dopo la fine del legame con Severiano Recchi qualcun altro era riuscito a fare breccia nel suo cuore. "Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto", aveva raccontato l'attrice. "Una persona nuova, speciale". Alcune settimane dopo i paparazzi l'avevano fotografata mentre si baciava con Paratici a Roma, dando così un volto all'uomo misterioso menzionato nell'intervista. Erano poi arrivate altre foto nelle quali i due passavano del tempo insieme, tra cui quelle scattate durante una serata al bar in compagnia di alcuni amici in comune.
Le reazioni alla foto
Quando una relazione tra persone famose viene ufficializzata, i commenti non mancano mai e anche in questo caso ne sono arrivati diversi, non tutti positivi. Alcuni utenti hanno evidenziato l'esistenza di una differenza di età abbastanza importante tra Pilar Fogliati e Fabio Paratici. In effetti, l'attrice ha 33 anni, mentre il direttore sportivo della Fiorentina ne ha 53. Vent'anni di differenza sui quali qualche internauta ha fatto della facile ironia, scrivendo "pensavo fosse il padre".
Tuttavia non è mancato chi ha difeso la coppia, evidenziando che l'amore non ha età e definendo "invidioso" chi ha provato a sminuire il legame che si è instaurato nel corso del tempo tra Fogliati e Paratici.