Il rispetto e l'affetto per Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno avuto un peso anche nel modo in cui Jolanda ha affrontato la giovinezza. La ragazza ha spiegato di aver evitato comportamenti impulsivi che avrebbero potuto avere conseguenze negative per i suoi genitori, consapevole dell'impegno che entrambi hanno dedicato alle rispettive carriere: "Mi sarebbe spiaciuto danneggiarli in qualche modo con una bravata, perché so quanto hanno lavorato e sudato nella loro carriera", ha raccontato.