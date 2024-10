Ilary Blasi scatenata all’Oktoberfest con Bastian Muller

Mentre Ilary Blasi programma e organizza viaggi d’amore con il fidanzato Bastian Muller, a Roma è tutto pronto per l’avvio del processo di divorzio da Francesco Totti. I due ex hanno deposto l’ascia di guerra e sarebbero arrivati a un primo accordo segreto per evitare di coinvolgere Noemi Bocchi e Cristiano Iovino chiamati in un primo momento come testimoni, nella causa per stabilire l’addebito. Ilary e Francesco vorrebbero evitare clamore per la privacy dei loro figli Cristian, Chanel e Isabel. Chissà se ci riusciranno…