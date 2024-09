Ilary Blasi al supermercato si lancia nelle spese pazze. Probabilmente c'è in programma una cena di pesce, visto che acquista calamari, orata e salmone. Non mancano gli affettati, dal prosciutto cotto alla bresaola, vari tipi di yogurt, ricotta, parmigiano, mele, banane, pesche, rucola, olive ripiene, tonno sott'olio, pop-corn, biscotti, succhi di frutta, cotolette, fette biscottate, pane di molte varietà, olio e caffè. Nel carrello anche detersivo per lavatrice e per lavastoviglie, spugne, panni multi uso, carta igienica e rotoloni da cucina. Spazio anche alla cura del corpo con bagnoschiuma, shampoo di diverse varietà per accontentare anche i figli, proteggi slip e rasoio per donna. Non si è fatta mancare nulla, e mostrando lo scontrino nelle storie commenta: "Tornata!".