Tra pochi giorni inizierà il processo per il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi. I due ex hanno fatto pace e si sono riavvicinati (anche sui social tornando ad essere amici). Pare che Noemi Bocchi e Cristiano Iovino non testimonieranno perché lo sportivo e la conduttrice hanno raggiunto un accordo segreto per evitare il clamore mediatico e difendere la privacy per i loro figli Cristian, Chanel e Isabel.