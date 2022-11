Ilary Blasi con Edmondo Israilovici: “Aria di flirt? Tira un’ariaccia…”

hanno detto che tira un'aria di flirt, secondo me tira solo un'ariaccia e basta”. Tra le risate, la ex di Francesco Totti si prende gioco di tutti.

All’aperitivo spunta Edmondo

Ilary Blasi sta facendo l’aperitivo con un gruppo di amici, tra cui spunta al suo fianco Edmondo Israilovici. I due si conoscono da molti anni, ma la settimana scorsa erano stati paparazzati insieme a cena e subito si era scatenato il gossip che voleva un flirt in corso tra i due. Ilary Blasi con sapienza e ironia rispedisce tutto al mittente.

“Il Mondo di Ilary”

Ilary Blasi chiede all’amica accanto: “Com’era il titolo della copertina Franci?” Lei risponde: “Il Mondo di Ilary”. La conduttrice ride: “Però Mondo, toglimi una curiosità: cosa si prova a stare sulla copertina dei giornali scandalistici?”. Edmondo Israilovici con sguardo stranito dice: “Cosa si prova a stare con te?”. E scoppia il divertimento del gruppo.

Si conoscono da 15 anni

“Mondo, Mondo ma rimorchi di più adesso o ti ho bruciato?” domanda Ilary Blasi nei video caricati sulle Storie Instagram. Edmondo Israilovici si presta al gioco e replica sornione: “Bruciato tutto, bruciato tutto”. E poi ancora la conduttrice insiste: “Da quant'è che ci conosciamo Mondo?”. Tra le risate degli amici l’immobiliarista risponde scherzando: “Da una settimana”. Ilary Blasi ed Edmondo Israilovici si conoscono da 15 anni e lui l’ha praticamente vista crescere.

“Donne, Mondo è single”

E infine Ilary Blasi lancia un appello per l’amico Edmondo Israilovici: “Comunque donne Mondo è single, vi lascio il tag, approfittatene!”. Poi posa per un selfie insieme all’immobiliarista con tanto di bacio diretto all’obiettivo. E anche questa volta la conduttrice tv ha saputo replicare con la solita ironia che la contraddistingue ai pettegolezzi. In questo turbinio di gossip che la coinvolgono da quando ha annunciato la separazione da Francesco Totti, dopo vent'anni d'amore, la tattica di Ilary Blasi di sfoderare sarcasmo e di aprirsi ai follower chiarendo ogni questione si sta rivelando vincente. I like piovono.

Ironia vs silenzio

E se Ilary Blasi sceglie l’ironia, Francesco Totti replica con il silenzio e i fatti. Lei smentisce i flirt, lui invece pensa alla convivenza con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi. L’ex calciatore è stato avvistato alla Fiera del Mobile di Caserta, fotografato tra le cucine con la fidanzata, lancia un messaggio chiaro: per lui è tempo di arredare una nuova casa.

Faccia a faccia l'11 novembre

Ilary Blasi e Francesco Totti si ritroveranno faccia a faccia in tribunale il prossimo 11 novembre per confrontarsi sulla questione delle borse e dei Rolex. Lei ha recuperato gli accessori di lusso (mancano ancora le scarpe) dal nascondiglio casalingo in cui le aveva messe Francesco Totti: nella spa dove Ilary Blasi non accedeva da tempo. Ma l'ex calciatore non è ancora tornato in possesso della sua preziosa collezione di orologi.