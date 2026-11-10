Ilary Blasi: "Con Bastian mi sono sposata perché l'ho trovato sexy. I soldi? Possono rovinare le famiglie"
Nel corso di un'intervista a Vanity Fair, la showgirl ha parlato delle nozze a Ravello, delle sue amicizie più o meno famose, e del suo ex Francesco Totti. E alla domanda di chi si fidi davvero, Ilary risponde: “Di me”.
Dall'amore per il marito Bastian Muller al rapporto con i figli, passando per le amicizie, la gestione del denaro e il modo in cui percepisce la propria femminilità. Ilary Blasi si è raccontata in una lunga intervista a Vanity Fair, affrontando diversi aspetti della sua vita privata e professionale. La conduttrice ha anche condiviso la filosofia con cui cerca di affrontare i cambiamenti e le difficoltà: "La vita dà e la vita toglie". Un principio che continua a guidarla anche adesso che sta attraversando un periodo felice, del quale vuole godersi ogni momento.
Il matrimonio con Bastian Müller e la scelta della separazione dei beni
Blasi ha spiegato che le nozze con Bastian non sono state dettate da una necessità, ma dal desiderio condiviso di diventare marito e moglie. "Sposarsi non è un'esigenza, è una volontà. Anzi, dovrebbe essere un piacere. Semplicemente ci andava di farlo", ha raccontato. Il compagno, che non si era mai sposato prima, teneva particolarmente a questo passo, ma anche lei era convinta di volerlo compiere.
A conquistarla, ha ammesso, è stato soprattutto il modo in cui Bastian ha manifestato i propri sentimenti. "Ho trovato tremendamente sexy il fatto che volesse proprio me. Stare con me. Che diventassi sua moglie. E che non si vergognasse di dimostrarlo", ha confidato. Per la conduttrice, in una società in cui gli uomini possono ancora vivere l'espressione delle emozioni come un segno di debolezza, quella dimostrazione di affetto ha avuto un valore particolare.
Nessun dubbio, invece, sulla gestione del patrimonio: alla domanda sulla comunione dei beni, Blasi ha risposto di preferire sempre la separazione, perché la considera la scelta più giusta. Anche il denaro occupa un posto importante nella sua vita, pur suscitandole sentimenti contrastanti. "Non sono ipocrita: ti permettono di poter scegliere. E poter scegliere è un vero lusso", ha spiegato, aggiungendo però che i soldi possono anche compromettere i rapporti personali e arrivare a distruggere intere famiglie. Molto, secondo lei, dipende dall'uso che se ne fa. E sulla scelta di raccontare la fine del suo precedente matrimonio, spiega: “Ho voluto dire la mia verità, visto che l’avevano raccontata tutti tranne la sottoscritta. Ma non mi nascondo dietro un dito: certo che ho monetizzato”.
I figli, le proteste della Generazione Z e l'educazione sentimentale
Nel corso dell'intervista, Blasi ha commentato anche il momento storico e le manifestazioni di protesta che coinvolgono i più giovani. La sua lettura della situazione è preoccupata: "Quello che vedo è un disastro, che le devo dire?". Allo stesso tempo, cerca di non lasciarsi sopraffare dall'angoscia e dalla paura, preferendo mantenere un atteggiamento positivo nonostante le difficoltà. Quando le è stato chiesto come avrebbe reagito se i suoi figli avessero deciso di partecipare a una manifestazione, la conduttrice ha risposto che non ha nemmeno preso in considerazione questa eventualità, perché conosce bene i ragazzi.
Sul piano educativo, uno degli insegnamenti che cerca di trasmettere loro riguarda il rispetto di sé. Imparare a volersi bene, secondo Blasi, aiuta a riconoscere le persone giuste da avere accanto. Un altro principio fondamentale è accettare che le relazioni possano finire e che non sempre le separazioni avvengano in modo sereno. "L'importante è rialzarsi e andare avanti", ha sottolineato, tornando alla filosofia che accompagna la sua vita: le cose possono essere tolte, ma altre possono arrivare in seguito. Serve soltanto avere pazienza e fiducia.
I consigli della madre e il rapporto con la propria sensualità
Tra le persone a cui si rivolge quando ha bisogno di un parere c'è soprattutto sua madre: "Di mia madre mi fido molto; i consigli li chiedo a lei. Sui segreti, però, ultimamente non si tiene un cecio in bocca". La conduttrice ha parlato anche di come pensa di essere percepita dal pubblico, in particolare dalle donne. A suo avviso, potrebbe piacere maggiormente al pubblico femminile rispetto a quello maschile. La spiegazione risiede anche nel percorso personale seguito fin da giovane: si è fidanzata a 20 anni e si è sposata a 24, venendo spesso identificata con i ruoli di moglie e madre più che con quello di sex symbol. "Tante ragazze si potevano rivedere in me", ha osservato, aggiungendo con ironia che, ora che ha 45 anni, difficilmente potrebbe essere considerata un'icona di sensualità.
Il legame con Silvia Toffanin e il chiarimento su Michelle Hunziker
Tra gli argomenti affrontati non potevano mancare le amicizie nel mondo dello spettacolo, tra cui quella con Silvia Toffanin. "Siamo molto legate. Ma facciamo due vite diverse, viviamo in città diverse: purtroppo non riusciamo a condividere tutto il tempo che vorremmo", ha raccontato. La conduttrice ha infine chiarito le ragioni della sua assenza al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, nozze alle quali non aveva partecipato alimentando voci su una presunta lite con Michelle Hunziker. Blasi ha smentito questa ricostruzione, spiegando che quel giorno coincideva con una ricorrenza familiare: "Era il compleanno di mia madre, 70 anni".
Ilary Blasi e Bastian Muller, le foto del primo pranzo da marito e moglie
© Instagram @tenutasandomenico
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