Ilary Blasi: "Con Bastian mi sono sposata perché l'ho trovato sexy. I soldi? Possono rovinare le famiglie"

Nel corso dell'intervista, Blasi ha commentato anche il momento storico e le manifestazioni di protesta che coinvolgono i più giovani. La sua lettura della situazione è preoccupata: "Quello che vedo è un disastro, che le devo dire?". Allo stesso tempo, cerca di non lasciarsi sopraffare dall'angoscia e dalla paura, preferendo mantenere un atteggiamento positivo nonostante le difficoltà. Quando le è stato chiesto come avrebbe reagito se i suoi figli avessero deciso di partecipare a una manifestazione, la conduttrice ha risposto che non ha nemmeno preso in considerazione questa eventualità, perché conosce bene i ragazzi.