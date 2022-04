Il principe Carlo riserva alla regina Letizia di Spagna un'accoglienza al bacio

Leggi Anche Commemorazione del Principe Filippo: ecco tutti i reali presenti

L’erede al trono d’Inghilterra e la regina di Spagna hanno visitato il castello nella contea di Durham, uno dei palazzi vescovili meglio conservati d'Europa, che è al centro di un ambizioso progetto finanziato da un filantropo cittadino. Un tempo dimora dei potenti principi vescovi di Durham, il castello di Auckland, risalente a 900 anni fa, ospita le 13 figure a grandezza naturale dipinte da Francisco de Zurbaran.

Carlo, 73 anni, e Letizia, 49, condividono la passione per i progetti culturali e l’arte. Già in passato avevano inaugurato insieme una galleria d’arte e in quell’occasione il principe aveva detto di essere rimasto incantato dalla bellezza della regina spagnola. Ora si è lasciato andare alle galanterie e ha mostrato confidenza e affetto per la moglie di Felipe.

