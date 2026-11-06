In casa Boschetto ci sono grandi novità: da tre componenti della famiglia si passerà a quattro. A comunicarlo con una frase semplice e affettuosa è Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo, che su Instagram ha scritto: "Non potevamo far giocare Gabriele da solo. Presto saremo in 4". La moglie, Michelle Bertolini, con un passato da tennista e la fascia di Miss Venezuela, aspetta il secondo bambino. A distanza di un anno e qualche mese dal debutto da genitori, la coppia ha deciso di condividere la nuova gioia con i suoi follower.