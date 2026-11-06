In casa Boschetto ci sono grandi novità: da tre componenti della famiglia si passerà a quattro. A comunicarlo con una frase semplice e affettuosa è Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo, che su Instagram ha scritto: "Non potevamo far giocare Gabriele da solo. Presto saremo in 4". La moglie, Michelle Bertolini, con un passato da tennista e la fascia di Miss Venezuela, aspetta il secondo bambino. A distanza di un anno e qualche mese dal debutto da genitori, la coppia ha deciso di condividere la nuova gioia con i suoi follower.
Pancione, bianco e nero e un compagno di giochi in arrivo
Nelle foto, in bianco e nero, mamma e papà si stringono attorno al piccolo: lui lo porta in braccio, lei fa vedere la pancia che cresce. Per Gabriele, venuto al mondo nel settembre 2025, si avvicina quindi un compagno di giochi, maschio o femmina che sia: su questo, e sulla possibile data del parto, i genitori mantengono per ora il massimo riserbo.
Già la prima volta, del resto, avevano raccontato la dolce attesa sui social, fino all'annuncio dell'8 settembre dello scorso anno, accompagnato da un messaggio breve: "A casa con il nostro piccolino". Viene spontaneo immaginare che anche stavolta il racconto procederà un passo alla volta, con i fan sempre in prima fila in attesa di news.
Dalle nozze con Ignazio Boschetto alle porte di Bologna al passato sportivo di Michelle
Il trentaduenne siciliano, originario di Marsala, e Michelle si sono sposati il 12 settembre 2024 in municipio a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, davanti ai parenti e a una cerchia ristretta di amici, fra cui i compagni di avventura de Il Volo Piero Barone e Gianluca Ginoble.
Lei, venezuelana di Caracas classe 1994, lavora come modella, imprenditrice e volto social. Da giovane giocava a tennis in gare ufficiali, finché un guaio fisico ha interrotto quella carriera. Nel 2013 la corona di Miss Venezuela International le ha spalancato il mondo della moda e la conseguente notorietà. A ogni modo, per ora restano due cose da scoprire: quando nascerà il bebè e se sarà un maschietto o una femminuccia.