Dolce attesa

Ignazio Boschetto de "Il Volo" sarà di nuovo papà: il dolce annuncio social

Il cantante e la moglie annunciano su Instagram di star aspettando il secondo figlio, a poco più di un anno dalla nascita del primogenito

06 Nov 2026 - 10:38
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In casa Boschetto ci sono grandi novità: da tre componenti della famiglia si passerà a quattro. A comunicarlo con una frase semplice e affettuosa è Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo, che su Instagram ha scritto: "Non potevamo far giocare Gabriele da solo. Presto saremo in 4". La moglie, Michelle Bertolini, con un passato da tennista e la fascia di Miss Venezuela, aspetta il secondo bambino. A distanza di un anno e qualche mese dal debutto da genitori, la coppia ha deciso di condividere la nuova gioia con i suoi follower.

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Pancione, bianco e nero e un compagno di giochi in arrivo

 Nelle foto, in bianco e nero, mamma e papà si stringono attorno al piccolo: lui lo porta in braccio, lei fa vedere la pancia che cresce. Per Gabriele, venuto al mondo nel settembre 2025, si avvicina quindi un compagno di giochi, maschio o femmina che sia: su questo, e sulla possibile data del parto, i genitori mantengono per ora il massimo riserbo.

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Già la prima volta, del resto, avevano raccontato la dolce attesa sui social, fino all'annuncio dell'8 settembre dello scorso anno, accompagnato da un messaggio breve: "A casa con il nostro piccolino". Viene spontaneo immaginare che anche stavolta il racconto procederà un passo alla volta, con i fan sempre in prima fila in attesa di news.

Dalle nozze con Ignazio Boschetto alle porte di Bologna al passato sportivo di Michelle

 Il trentaduenne siciliano, originario di Marsala, e Michelle si sono sposati il 12 settembre 2024 in municipio a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, davanti ai parenti e a una cerchia ristretta di amici, fra cui i compagni di avventura de Il Volo Piero Barone e Gianluca Ginoble.

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Lei, venezuelana di Caracas classe 1994, lavora come modella, imprenditrice e volto social. Da giovane giocava a tennis in gare ufficiali, finché un guaio fisico ha interrotto quella carriera. Nel 2013 la corona di Miss Venezuela International le ha spalancato il mondo della moda e la conseguente notorietà. A ogni modo, per ora restano due cose da scoprire: quando nascerà il bebè e se sarà un maschietto o una femminuccia.

Ignazio Boschetto de Il Volo e Michelle Bertolini, le foto delle nozze sul Lago di Como

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