"Il Volo - Uno per tutti", da Mahmood a Riccardo Cocciante: le esibizioni della prima serata

Spazio alla canzone d’autore con Fiorella Mannoia, affiancata da Ginoble in "Amore che vieni, amore che vai" di Fabrizio De André. Riccardo Cocciante ha invece ritrovato due classici della musica italiano: "A mano a mano" di Rino Gaetano, cantata con Barone, e la sua "Margherita", condivisa con Ginobile. Con Alex Britti, invece Piere Barone si è esibito in "Oggi sono io" e in "Brucia la terra", accompagnato dalla chitarra del cantautore. Spazio anche per un toccante omaggio a Pino Daniele con Ignazio Boschetto e Roberto Colella, voce dei La Maschera, che hanno dato vito a un ricordo del cantautore napoletano.