"Il Volo - Uno per tutti", da Mahmood a Riccardo Cocciante: le esibizioni della prima serata
Su Canale 5 la prima puntata dello show musicale del trio canoro tra duetti, collaborazioni, performance inedite e reinterpretazioni di grandi brani
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Su Canale 5 è andata in onda la prima puntata dello show de Il Volo, "Il Volo - Uno per tutti". Da Palazzo Te a Mantova: Piero Barone alla conduzione, affiancato da Amadeus, ha guidato la serata all'isnegna della musica. Accanto a Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, protagonisti di una serata costruita intorno ai duetti e alle riletture di grandi successi italiani.
Elisa e Mahmood, gli incontri sul palco
Ad aprire la sequenza degli ospiti è stata Elisa, che ha condiviso con i tre cantanti alcuni dei suoi brani più conosciuti: "Se piovesse il tuo nome" con Gianluca, "Ti vorrei sollevare" con Ignazio e "A modo tuo" con Piero. Tre interpretazioni che hanno permesso a ciascuno di confrontarsi con il repertorio della cantautrice. Doppio incontro anche per Mahmood: con Boschetto ha cantato "Rapide", mentre insieme all'intero trio ha interpretato "Caruso", passando dal proprio repertorio alla tradizione napoletana.
Da Cocciante all'omaggio a Pino Daniele
Spazio alla canzone d’autore con Fiorella Mannoia, affiancata da Ginoble in "Amore che vieni, amore che vai" di Fabrizio De André. Riccardo Cocciante ha invece ritrovato due classici della musica italiano: "A mano a mano" di Rino Gaetano, cantata con Barone, e la sua "Margherita", condivisa con Ginobile. Con Alex Britti, invece Piere Barone si è esibito in "Oggi sono io" e in "Brucia la terra", accompagnato dalla chitarra del cantautore. Spazio anche per un toccante omaggio a Pino Daniele con Ignazio Boschetto e Roberto Colella, voce dei La Maschera, che hanno dato vito a un ricordo del cantautore napoletano.