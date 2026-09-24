"La ruota dei campioni e delle stelle", la partita de Il Volo per beneficienza

Il Volo vince 30mila euro a "La Ruota dei Campioni... e delle Stelle", la puntata speciale de "La Ruota della Fortuna" condotta da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si sono messi alla prova con i tabelloni del celebre quiz, giocando per beneficenza.
Nel corso della serata i tre cantanti hanno affrontato diverse manche a loro dedicate, alternandosi ai nove campioni tornati in studio dopo essersi distinti nelle puntate tradizionali del programma. Il loro percorso li ha portati fino al gioco finale della Ruota delle Meraviglie, dove era possibile conquistare fino a 300mila euro.
Il Volo alla Ruota delle Meraviglie
Nel gioco conclusivo Il Volo è riuscito a trovare soltanto l'ultima delle tre soluzioni. Una risposta che ha permesso al trio di conquistare la busta associata al tabellone risolto, al cui interno c'erano 20mila euro. Al termine della prova Gerry Scotti ha aperto anche le altre due buste, quelle legate alle soluzioni che i cantanti non erano riusciti a indovinare. La prima conteneva 30mila euro, mentre nella seconda si nascondeva il premio più importante: 150mila euro. Ai 20mila euro conquistati alla Ruota delle Meraviglie si sono aggiunti i 10mila euro ottenuti durante le manche precedenti, portando così a 30mila euro il montepremi complessivo vinto da Il Volo nella serata.
A chi vanno i 30mila euro
La cifra sarà devoluta attraverso Mediafriends all'Orchestra Giovanile Quattro Ottavi, progetto sociale sostenuto dall'ente filantropico di Mediaset, Medusa e Mondadori. L'iniziativa è rivolta in particolare ai ragazzi provenienti da famiglie con difficoltà economiche o che vivono situazioni di isolamento, con l'obiettivo di contrastare il disagio giovanile e il rischio di emarginazione attraverso percorsi formativi e di inclusione sociale.