"La ruota dei campioni e delle stelle", la partita de Il Volo per beneficienza

Nel gioco conclusivo Il Volo è riuscito a trovare soltanto l'ultima delle tre soluzioni. Una risposta che ha permesso al trio di conquistare la busta associata al tabellone risolto, al cui interno c'erano 20mila euro. Al termine della prova Gerry Scotti ha aperto anche le altre due buste, quelle legate alle soluzioni che i cantanti non erano riusciti a indovinare. La prima conteneva 30mila euro, mentre nella seconda si nascondeva il premio più importante: 150mila euro. Ai 20mila euro conquistati alla Ruota delle Meraviglie si sono aggiunti i 10mila euro ottenuti durante le manche precedenti, portando così a 30mila euro il montepremi complessivo vinto da Il Volo nella serata.