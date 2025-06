"Il Volo-Tutti per Uno", il meglio delle tre serate evento: dall'omaggio a Raffaella Carrà al duetto con Giorgia

Nell'ultimo appuntamento, in onda lunedì 2 giugno, il trio ha esordito accogliendo sul palco Giorgia, protagonista di un momento particolarmente intenso con brani come "Oro nero", "Quando una stella muore" e la recente "La cura per me". La serata è proseguita con Arisa, Alessandra Amoroso, Andrea Griminelli, Brunori Sas, i The Kolors, Clara e Mario Biondi. A supportare le numerose esibizioni è intervenuta anche Vanessa Incontrada, alla quale Il Volo ha voluto dedicare il brano "Historia de un amor". Tra le tante performance della puntata c'è spazio per la toccante reinterpretazione di "We are the world" e per il momento dedicato al cinema insieme all'attore Giuseppe Fiorello.