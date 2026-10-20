Secondo appuntamento con "Il Volo Uno per Tutti": conduce Ignazio Boschetto con la partecipazione di Noemi

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Mercoledì 21 ottobre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con "Il Volo Uno per Tutti". Sempre dalla prestigiosa cornice di Palazzo Te, a Mantova, la serata sarà condotta da Ignazio Boschetto, con la partecipazione di Noemi. Ospiti della serata: Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli e Ekaterina Bakanova. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra.
Sul palco, come sempre, si alterneranno così duetti, collaborazioni, performance inedite e reinterpretazioni di grandi brani, in un incontro tra generazioni e mondi musicali differenti. Come nelle precedenti edizioni, ogni esibizione sarà costruita intorno all’incontro tra Il Volo e i propri ospiti, con momenti solisti e di gruppo e un repertorio che attraverserà la grande musica italiana e internazionale.
"Uno per Tutti" è un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da FriendsTV. La regia è affidata a Luigi Antonini. La terza e ultima puntata de "Il Volo Uno per Tutti" sarà mercoledì 28 ottobre.