I vip che sono guariti dal Covid: dalla Seredova alla Satta

L’esercito dei positivi al Covid si ingrossa sempre di più e i vip che ne sono usciti raccontano la loro battaglia per vincere contro il virus: da Alena Seredova, ritornata alla libertà dopo 21 giorni di isolamento, a Melissa Satta, guarita dopo aver contratto la malattia insieme al figlio. E poi Aurora Ramazzotti che s’è infettata insieme al fidanzato, Francesco Totti che è stato male mentre Ilary Blasi era positiva ma asintomatica...

La prima a raccontare l’arrivo della malattia è stata Federica Pellegrini. Giovane, sportiva, allenata e in grande forma bloccata a letto dal Covid: “Non riesco ad alzarmi, mi fa male tutto” aveva raccontato durante le prime fasi. La nuotatrice aveva spiazzato i follower con la sua testimonianza del virus che si era insidiato in lei e l’aveva messa ko, nonostante il suo fisico forte e atletico. Federica aggiornava i fan con dirette quotidiane: la malattia vissuta giorno per giorno con consigli e avvertimenti.

Poi è stata la volta di Aurora Ramazzotti, anche lei giovanissima e in forma, stesa dal Covid insieme al fidanzato Goffredo Cerza. Hanno capito subito all’arrivo dei primi segnali di essere positivi e si sono isolati nel loro appartamento milanese. Anche la figlia di Michelle ha spaventato i follower nei primi giorni della malattia assentandosi dai social e lanciando messaggi che descrivevano condizioni fisiche da non sottovalutare.

Melissa Satta e Samantha De Grenet hanno preferito raccontare il coronavirus, solo dopo esserne uscite. Per scaramanzia forse. La Satta è stata in quarantena con il figlio Maddox confidando di essere stata a letto una settimana senza riuscire a muoversi e avvisando i fan di fare molta attenzione. Anche la De Grenet si è isolata in casa con il timore di quel che il virus poteva fare.

Francesco Totti si è ammalato facendo preoccupare i fan. Al suo fianco la moglie Ilary Blasi è risultata positiva, ma completamente asintomatica. E poi Alena Seredova, appena uscita dall’incubo. Ha comunicato la malattia sui social dicendo” i sintomi ci sono tutti”. E della sua quarantena lunga ben 21 giorni sottolinea la lontananza dai figli, soprattutto la più piccola Vivienne. Poche ora fa ha annunciato il ritorno alla normalità: “Stasera torniamo a dormire insieme” ha scritto mostrando la foto della tutina della sua bimba.

