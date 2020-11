Scoprire di aver contratto coronavirus, per Alena Seredova è stato un colpo durissimo. Al secondo tampone di controllo, la modella risulta ancora positiva anche se ha recuperato le forze: il problema più grosso al momento è quello di non poter vedere i suoi figli, soprattutto Vivienne Charlotte nata solo sei mesi fa dalla relazione con Alessandro Nasi .

Alena Seredova ancora positiva al coronavirus: "Non vedo mia figlia da 15 giorni" Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 20 di 20 ALENA SEREDOVA CON I FIGLI DAVID LEE E LOUIS THOMAS BUFFON Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Alena Seredova IPA 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Coronavirus, l'annuncio di Alena Seredova: "Sono positiva e sintomatica"

Alena passa le giornate leggendo e riordinando l'armadio, e può vedere i figli solo attraverso il vetro della finestra. Ma se Louis Thomas e David Lee (nati dal matrimonio finito con Gigi Buffon) sono abbastanza grandi da poter comprendere la situazione, la lontananza da Vivienne Charlotte sta diventando un problema. Per fortuna, racconta la Seredova, la piccolina era già stata svezzate e almeno da quel punto di vista non si sono create difficoltà.

LEGGI ANCHE >Buffon al fiume e Seredova in spiaggia, la nuova felicità degli ex in Toscana

"La mancanza dei ragazzi che ho in questo periodo è veramente assurda anche se sono strafortunata perché li posso vedere dalla finestra", dice Alena rispondendo alle curiosità dei follower. Rispetto all'ultima nata invece dice: "Per lei è più facile che per me perché lei non ha la cognizione del tempo. Sono passati 15 giorni e non vedo l'ora di abbracciarla".

Potrebbe interessarti anche: